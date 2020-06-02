Полицейские натравили на «минера» моста Метро в Киеве штурмового пса

Главное: «Минера» моста Метро в Киеве удалось задержать благодаря действиям служебной собаки. Им оказался 32-летний уроженец Киево-Святошинского района. Он был безоружен, а вместо взрывчатки использовал муляж из баллона и земли.

Детали: Минером моста Метро в Киеве оказался уроженец Киево-Святошинского района 1988 г. р. Как сообщил директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook, в отличие от предыдущего «минера» у него не было ни военного опыта, ни оружия, ни взрывчатки, «а чисто ее муляж из баллонов, земли, проводов и пульта управления. И во время общения — полный сумбур в мотивах и требованиях».

По его словам, в ходе операции по обезвреживанию злоумышленника были задействованы снайперы, полицейские лодки, бронетехника и 300 полицейских. При этом он особо выделил спецподразделение «Корпус оперативно-внезапного действия» (КОРД) Национальной полиции Украины, бойцы которого спустили на задерживаемого штурмового пса. «Животное и огонь в воздухе отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали», — рассказал Шевченко, посоветовав журналистам не уделять особе злоумышленника лишнее внимание, так как «это может провоцировать других психологически неустойчивых или больных лиц на повторение такой затеи».

Он также опубликовал фото и видео с места событий.

В тему: 1 июня 2020 года КГГА сообщила о закрытии моста Метро. Впоследствии появилась информация о том, что на мосту стоит мужчина с пакетом и угрожает устроить взрыв.

Спустя несколько часов стало известно о его задержании. В результате инцидента никто не пострадал. О мотивах «минера» до сих пор ничего не известно.