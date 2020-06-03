3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 3 июня — 155-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 21 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 3 июня будет в 04:51:35, заход в 21:03:34. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 11 минуты.

3 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 11.67. Луна сегодня будет прибывающая. Процент освещенности Луны — 89.5 %. Заход Луны будет в 03:46:07.

Какой церковный православный праздник отмечается 3 июня

3 июня у православных празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Оно было установлено в память спасения Москвы от нашествия Махмет-Гирея в 1521 г.

Сегодня, 3 июня, православные чтят:

— память равноапостольных царя Константина Великого (337 г.) и матери его, святой царицы Елены (327 г.);

святая царица Елена

— память благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) (1129 г.) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев;

— обретение мощей блаженного Андрея Симбирского (Огородникова) (1998 г.);

— память преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504 г.);

— Собор Карельских святых;

— Собор Симбирских святых;

— Собор Уфимских святых;

Также сегодня празднование в честь икон Божией Матери:

— Владимирская (Заоникиевская) (1588 г.);

— Владимирская (Ростовская);

— Сырковская;

— Владимирская (Красногорская, Черногорская) (1603 г.);

— Флорищевская;

— Владимирская (Оранская) (1634 г.);

— «Умиление» Псково-Печерская (1524 г.);

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 3 июня

3 июня на международном уровне празднуют Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Праздник появился по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2018 года.

В Австралии 3 июня празднуют День Мабо. День Мабо посвящен Эдди Коики Мабо, аборигену островов Торресова пролива, чья кампания в поддержку прав аборигенного населения на землю привела к принятию Высоким судом Австралии эпохального решения. В результате принятия этого решения аборигены перестали считаться подданными Британской короны и получили право жить по собственным обычаям и законам.

В Черногории сегодня День объявления независимости. 3 июня 2006 года Парламент Черногории, бывшей союзной республики в составе Югославии, объявил о независимости Черногории и о выходе ее из союза с Сербией.

В американском Теннеси 3 июня отмечается День памяти конфедератов.

В Уганде — День мучеников. 3 июня 1886 года по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников. Ныне они стали католическими святыми — угандийскими мучениками.

В Намибии сегодня — День вооружённых сил.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 3 июня:

— День Чимборасо. Гора Чимборасо — потухший вулкан и самая высокая точка Эквадора,

— День, когда можно уйти с работы пораньше,

— День повторений.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 3 июня

3 июня никаких особых дат в Украине не отмечают.

3 июня в Украине родились такие известные люди:

— отшельник и философ Иван Вишенский (1545 г.),

— биолог, академик АН Украины Константин Сытник (1926 г.),

— советский композитор Валерий Полевой (1927 г.),

— художник-график, публицист Геннадий Полевой (1927 г.),

— актёр театра и кино, педагог, народный артист СССР и муж Ады Роговцевой — Константин Степанков (1928 г.).

Константин Степанков

Знаменитые исторические события в мире и Украине 3 июня

3 июня 1098 года состоялось одно из ключевых событий Первого крестового похода — взятие крестоносцами Антиохии.

3 июня 1571 года войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву.

3 июня 1621 была основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.

3 июня 1784 года Аннаполис (штат Мэриленд) перестал быть столицей США.

3 июня 1785 года француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.

3 июня 1830 года состоялся чумной бунт в Севастополе. Это было народное восстание, спровоцированное карантинными мерами против распространения эпидемии холеры, которую поначалу принимали за чуму. Бунт стал первым в цепочке холерных бунтов 1830 — 1831 годов.

3 июня 1927 в Москве были снесены Красные ворота. Это была историческая триумфальная арка в стиле барокко, возведённая в 1709 году по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве.

3 июня 1938 года Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).

3 июня 1962 года — дата первой в истории катастрофы реактивного самолёта с более чем 100 погибшими. Это была катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек.

3 июня 1965 года Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершён во время полёта на корабле «Джемини-4».

3 июня был 1970 синтезирован первый искусственный ген.

3 июня 1980 года вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.

1980 год - в США по ошибке объявлена ядерная тревога

3 июня 1985 года Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.

3 июня 2004 года в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, «Немо 33» — его глубина составляет 33 метра.

Народные приметы, традиции и праздники 3 июня

3 июня в народе отмечается Оленин день. На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай.

Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки.

В этот же день уделяли много внимания огурцам.

Также наши предки заметили, если 3 июня погода будет ненастной, то и осень будет такой. По этому дню судили о начале зимы. Считалось, что если 3 июня будет дождь с градом, то 3 декабря — снег с крупой.

3 июня уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.

Именинники 3 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Константин,

— Елена,

— Михаил,

— Феодор,

— Андрей,

— Кассиан.