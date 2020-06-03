3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 3 июня — 155-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 21 мая юлианского календаря.
Восход Солнца в Украине 3 июня будет в 04:51:35, заход в 21:03:34. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 11 минуты.
3 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 11.67. Луна сегодня будет прибывающая. Процент освещенности Луны — 89.5 %. Заход Луны будет в 03:46:07.
Какой церковный православный праздник отмечается 3 июня
3 июня у православных празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери. Оно было установлено в память спасения Москвы от нашествия Махмет-Гирея в 1521 г.
Сегодня, 3 июня, православные чтят:
— память равноапостольных царя Константина Великого (337 г.) и матери его, святой царицы Елены (327 г.);
святая царица Елена
— память благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) (1129 г.) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев;
— обретение мощей блаженного Андрея Симбирского (Огородникова) (1998 г.);
— память преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца (1504 г.);
— Собор Карельских святых;
— Собор Симбирских святых;
— Собор Уфимских святых;
Также сегодня празднование в честь икон Божией Матери:
— Владимирская (Заоникиевская) (1588 г.);
— Владимирская (Ростовская);
— Сырковская;
— Владимирская (Красногорская, Черногорская) (1603 г.);
— Флорищевская;
— Владимирская (Оранская) (1634 г.);
— «Умиление» Псково-Печерская (1524 г.);
Какой международный праздник и памятная дата отмечается 3 июня
3 июня на международном уровне празднуют Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day). Праздник появился по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2018 года.
В Австралии 3 июня празднуют День Мабо. День Мабо посвящен Эдди Коики Мабо, аборигену островов Торресова пролива, чья кампания в поддержку прав аборигенного населения на землю привела к принятию Высоким судом Австралии эпохального решения. В результате принятия этого решения аборигены перестали считаться подданными Британской короны и получили право жить по собственным обычаям и законам.
В Черногории сегодня День объявления независимости. 3 июня 2006 года Парламент Черногории, бывшей союзной республики в составе Югославии, объявил о независимости Черногории и о выходе ее из союза с Сербией.
В американском Теннеси 3 июня отмечается День памяти конфедератов.
В Уганде — День мучеников. 3 июня 1886 года по приказу правителя Уганды в Намгонго заживо сожгли 11 католических проповедников. Ныне они стали католическими святыми — угандийскими мучениками.
В Намибии сегодня — День вооружённых сил.
Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 3 июня:
— День Чимборасо. Гора Чимборасо — потухший вулкан и самая высокая точка Эквадора,
— День, когда можно уйти с работы пораньше,
— День повторений.
Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 3 июня
3 июня никаких особых дат в Украине не отмечают.
3 июня в Украине родились такие известные люди:
— отшельник и философ Иван Вишенский (1545 г.),
— биолог, академик АН Украины Константин Сытник (1926 г.),
— советский композитор Валерий Полевой (1927 г.),
— художник-график, публицист Геннадий Полевой (1927 г.),
— актёр театра и кино, педагог, народный артист СССР и муж Ады Роговцевой — Константин Степанков (1928 г.).
Константин Степанков
Знаменитые исторические события в мире и Украине 3 июня
3 июня 1098 года состоялось одно из ключевых событий Первого крестового похода — взятие крестоносцами Антиохии.
3 июня 1571 года войско крымского хана Девлета I Гирея сожгло Москву.
3 июня 1621 была основана Голландская Вест-Индская компания, получившая монопольное право на освоение Северной и Южной Америки.
3 июня 1784 года Аннаполис (штат Мэриленд) перестал быть столицей США.
3 июня 1785 года француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.
3 июня 1830 года состоялся чумной бунт в Севастополе. Это было народное восстание, спровоцированное карантинными мерами против распространения эпидемии холеры, которую поначалу принимали за чуму. Бунт стал первым в цепочке холерных бунтов 1830 — 1831 годов.
3 июня 1927 в Москве были снесены Красные ворота. Это была историческая триумфальная арка в стиле барокко, возведённая в 1709 году по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве.
3 июня 1938 года Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (абстракционистов, импрессионистов и т. д.).
3 июня 1962 года — дата первой в истории катастрофы реактивного самолёта с более чем 100 погибшими. Это была катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек.
3 июня 1965 года Эдвард Уайт стал первым американским астронавтом, вышедшим в открытый космос. Выход был совершён во время полёта на корабле «Джемини-4».
3 июня был 1970 синтезирован первый искусственный ген.
3 июня 1980 года вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США была объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.
1980 год - в США по ошибке объявлена ядерная тревога
3 июня 1985 года Ватикан и Италия подписали договор о том, что католическая религия лишена статуса государственной в Италии.
3 июня 2004 года в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, «Немо 33» — его глубина составляет 33 метра.
Народные приметы, традиции и праздники 3 июня
3 июня в народе отмечается Оленин день. На Руси в этот день начинали сеять лен и совершали специальные обряды на его хороший урожай.
Старушки собирали с каждой бабы в деревне по паре печеных куриных яиц и клали их в мешок с семенами. Мужик, выехав в поле для посева льна, первым делом принимался за завтрак и домой привозил одни скорлупки.
В этот же день уделяли много внимания огурцам.
Также наши предки заметили, если 3 июня погода будет ненастной, то и осень будет такой. По этому дню судили о начале зимы. Считалось, что если 3 июня будет дождь с градом, то 3 декабря — снег с крупой.
3 июня уже отцветают сады. Продолжается цветение у малины, шиповника, рябины. Могут появляться и первые грибы: красноголовики, подберезовики, белые.
Именинники 3 июня
Сегодня празднуют свои именины:
— Константин,
— Елена,
— Михаил,
— Феодор,
— Андрей,
— Кассиан.