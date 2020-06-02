За одно утро в разных городах без видимых причин из окон выбросились две женщины. Одна — с ребенком

Главное: 1 июня из окна высотного дома в Харькове выпала женщина с младенцем. Тогда же из окна киевской больницы выпала санитарка. Спасти никого не удалось.

Детали: В Харькове на ул. Культуры из окна 19 этажа выпали мать с шестимесячным сыном. Как сообщает NewsRoom, оба погибли. Причина чрезвычайного происшествия на данный момент неизвестна. По словам местных жителей, женщина не страдала психическими расстройствами и хорошо общалась с соседями. Погибшие жили в квартире втроем с мужем.

По данным издания, погибшая Яна Н. была адвокатом и занималась семейным правом. В 2006 году она защитила кандидатскую степень в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. Ранее женщина работала преподавателем, а в последнее время сотрудничала с одной из частных юридических фирм.

В компании сообщили, что Яна Н. была их партнером-консультантом, к которой обращались по вопросам, связанных с семейным правом.

О ее гибели коллегам по службе ничего не известно.

Фото погибшей, а также непосредственно с места происшествия (18+) публикует сообщество «Харьков 1654» в Facebook.

Тогда же, утром 1 июня из окна пятого этажа киевской больницы выпала санитарка. Как сообщает пресс-служба Муниципальной охраны, спасти ее не удалось.

О падении сообщил вахтер учреждения. Прибывшие на место сотрудники охраны при осмотре территории обнаружили тело санитарки. На место выехали правоохранители.

О мотивах женщины на данный момент также ничего не известно.

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