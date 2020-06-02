Синоптики рассказали украинцам, где в ближайшие выходные наконец-то стихнут грозы

Главное: На юге и востоке Украины, а также в Крыму в ближайшие выходные стихнут дожди. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Детали: В ближайшие выходные, 6-7 июня, Украину продолжат поливать дожди. Впрочем, как говорят в Гидрометцентре, осадки стихнут на юге и востоке страны, а также в Крыму.

Днем значительно потеплеет – до плюс 19-27, а ночью будет 11-16 тепла.

Киев продолжат поливать грозовые дожди: днем будет 24-26 тепла, а ночью плюс 12-14.

Карта погоды в Украине на 6-7 июня:

В тему 2 июня 2020 года сообщалось, что из-за проливных дождей в Украине начались наводнения.

27 мая 2020 года стало известно, что из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями.