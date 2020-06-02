Из-за проливных дождей в Украине начались наводнения

Главное: Из-за сильных дождей в Украине быстро повышается уровень воды в реках. Об этом говорят в ГСЧС.

Детали: В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что из-за проливных дождей по стране начал повышаться уровень воды в реках. Украинцам угрожают наводнения.

Спасатели говорят, что в ближайшие два дня, 2-3 июня, «на участке Днестра Галич – Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1-2,6 метра, при прохождении максимума возможен выход воды на заводь».

Также людей предупреждают, что «в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, образования локальных селей».

По прогнозу синоптиков дожди будут поливать Украину всю неделю.

В тему 27 мая 2020 года сообщалось, что из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями.

23 мая 2020 года из-за дождей на Закарпатье началось наводнение.