Курс гривны продолжил укрепляться: данные на 2 июня 2020

Главное: Курс гривны продолжает укрепляться. Евро и доллар подешевели.

Детали: Во вторник, 2 июня, украинская гривна вновь выросла в цене. Котировки валют публикует Национальный банк.

Отметим, что гривна дорожает последнюю неделю.

Так, американский доллар подешевел еще на пять копеек – до 26,82 гривен.

Сразу на тринадцать копеек упал в цене евро – до 29,80 гривен.

В тему 29 мая 2020 года гривна начала дорожать после четырехдневного падения.

23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.