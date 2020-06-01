На фоне протестов в США кто-то разбил звезду Трампа на Аллее славы

Главное: Неизвестные вандалы в очередной раз разбили звезду Дональда Трампа в Голливуде на фоне продолжающихся беспорядков в США.

Детали: На Аллее славы в Голливуде неизвестные разбили звезду Дональда Трампа. Соответствующее фото опубликовала The Academy Music Business на своей странице в Twitter.

При этом не уточняется, кто и когда совершил акт вандализма, однако это может быть связано с протестами, которые уже несколько дней сотрясают США после смерти в ходе ареста белыми полицейскими чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

В тему: В июле 2018 года неизвестные уже разбивали звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Ее разбил неизвестный мужчина, который принес с собой кирку в чехле для гитары. Он сам вызвал полицию и скрылся, бросив орудие вандализма на месте инцидента.

ЗвездуТрамп получил в 2007 году за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice. С тех пор предпринимались неоднократные попытки ее повредить, однако сделать это не так просто, так как памятный знак находится под охраной.

Напомним, в США пятые сутки продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими.

В крупных городах США введен комендантский час, а в штатах Аризона, Техас и Вирджиния — чрезвычайное положение.