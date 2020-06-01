Стало известно, кто оказался первой «жертвой» системы автоматической фиксации нарушений ПДД

Главное: В Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На данном этапе она фиксирует лишь нарушения скоростного режима.

Детали: Сегодня в полночь в Киеве начала работать автоматическая система фиксации нарушения ПДД. Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter, за 8 минут было зафиксировано 262 превышения скорости. «И это при том что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч», — подчеркнул он.

В то же время, по данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час. «Теперь владелице Audi Q7 на адрес ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении, с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события и с информацией о сути произошедшего», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Он также объяснил, каким образом будут начисляться штрафы и рассказал, что делать, если водитель не согласен с постановлением о нарушении правил дорожного движения.

Между тем, МВД опубликовало карту с адресами всех камер фотовидеофиксации, а также адреса уполномоченных подразделений Департамента патрульной полиции, куда граждане могут обращаться по вопросам автофиксации, и реквизиты для оплаты штрафов.

Как объяснил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Telegram, на первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения. Для этого на дорогах Киевской области установило 25 комплексов автоматической фиксации (КАФ). Еще 20 камер работают в столице. Они размещены на участках, где фиксировалась концентрация ДТП.

Также планируется установить еще 5 таких комплексов во Львовской области. «Всего в планах до конца года — еще 220 КАФов», — заключил чиновник.

Кроме того, подробности работы системы МВД опубликовало на своем канале в YouTube.

В тему: 12 марта 2020 года в Украине заработала система фото и ввидеофиксации нарушений правил дорожного движения в тестовом режиме. Ожидалось, что полноценный старт состоится 1 мая, однако в итоге этот срок был перенесен из-за эпидемии коронавирусной болезни и карантина.