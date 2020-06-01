Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия

В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия

Главное: Одному из древнейших письменных памятников Волыни - Нобельскому Евангелию исполнилось 500 лет. Работу над ним завершили в 1520 году. Ровенские историки поделились фактами о древней святыне.

Детали: В Ровно отметили 500-летнюю годовщину со времени написания Нобельского Евангелия, которое является одним из древнейших письменных памятников волынского Полесья.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне 1», накануне памятной даты состоялась онлайн-конференция, в которой приняли участие представители музеев, краеведы и историки области.

«Дата проведения мероприятия не случайна, ведь именно 1 июня было завершено написание памятника. В Нобельском Евангелии говорится: «Закончена книга эта месяца июня, в первый день месяца, в день Святого Иустина, философа и мученика», - объяснил директор Ровенского областного краеведческого музея Александр Булыга.

Об истории создания рукописи рассказала сотрудник краеведческого музея Людмила Шахматова. 

«В древности Нобель был крупным городским центром на Волынском Полесье. В нем было пять церквей, при которых действовали школы и писались книги. И вот при одной из них, Николаевской, в 1520 году завершили переписывать Евангелие», -сообщила Людмила Шахматова.

В самом Евангелии об этом сказано так: «Книга эта, названная Евангелие тетро, созданная при короле Сигизмунде, епископе Ионе, владыке Туровском и Пинском, при князе Феодоре Ярославовиче, повелением христолюбца, раба Божия Симеона Батиевича, старца Хоинского, и дана в храм ... Святого Николая в Нобль. А кто эту книгу возьмет от церкви Святого отца Николая в Нобль Пинского уезда, то будет проклят в этом веке и в будущем. А писал дьяк, многогрешный раб Божий Севастьян Аврамович в Нобле».

Кроме того, в книге есть упоминание еще об одном переписчике – дьяке Льве, это значит, что, вероятно, над книгой работало несколько переписчиков.

Нобельское Евангелие, написанное в 1520 году в селе Нобель Заречненского района Ровненской области, сохранилось в единственном экземпляре, находится в Вильнюсе, в библиотеке Академии наук Литвы.

В тему: 29 мая 2020 запорожский митрополит УПЦ рассказал о главной задаче Церкви.

Тэги: история Украины, святыня, новости православия

Комментарии

Статьи

01.06.20 12:05

Украина, США и «пушка Деркача»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Новый киевский смотрящий Денис Комарницкий встречается с топ-чиновниками и завозит портфели с черного хода в СБУ
01.06.20 14:14

Новый киевский смотрящий Денис Комарницкий встречается с топ-чиновниками и завозит портфели с черного хода в СБУ

Автор: «Всеукраинские вести»

Выбор редакции
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
fraza.ua

Главная новость дня

В Украине продолжают смягчать условия карантина. Но Киева это не касается

В Украине продолжают смягчать условия карантина. Но Киева это не касается
01.06.20 12:33
579
Последние новости
01.06.20 14:15

Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
01.06.20 14:04

В Ровно отметили 500-летие Нобельского Евангелия
01.06.20 13:43

В Украине возобновилось движение поездов. На очереди самолеты
01.06.20 13:31

Митрополит Онуфрий объяснил, почему важно беречь чистоту веры
01.06.20 13:04

Известный футуролог предрек развал Москвы и Лондона
01.06.20 12:33

В Украине продолжают смягчать условия карантина. Но Киева это не касается
01.06.20 12:02

Лето в Карпатах началось со снегопада
Фото и Видео
Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
Лучший баскетболист всех времен призвал американцев продолжить акции протеста против расизма
Лето в Карпатах началось со снегопада
Лето в Карпатах началось со снегопада
Массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео
Массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео
Известная российская юмористка заболела коронавирусом
Известная российская юмористка заболела коронавирусом
Глава Армении и его семья заразились коронавирусом
Глава Армении и его семья заразились коронавирусом
Шварценеггер снялся в рекламе для Кличко. Отыграл железный Арни так себе
Шварценеггер снялся в рекламе для Кличко. Отыграл железный Арни так себе
Вертолет ВСУ аварийно сел прямо на берегу Азовского моря
Вертолет ВСУ аварийно сел прямо на берегу Азовского моря
Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: как это было
Историческая стыковка американского Crew Dragon с МКС: как это было
В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
В США уже пятые сутки не утихают массовые погромы и беспорядки
SpaceX вновь отправляет Crew Dragon с астронавтами на МКС: прямая трансляция
SpaceX вновь отправляет Crew Dragon с астронавтами на МКС: прямая трансляция
fraza.ua
Новости блогосферы
29.05.20 15:36

Кулаки и маршрутки
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.