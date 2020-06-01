Главные новости за 1 июня 2020 года

- С 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина, в рамках которого смогут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновится пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями. Однако это коснется не всех областей.

- В Украине продолжат идти грозовые дожди. Прогноз на грядущую рабочую неделю дали синоптики.

- В июне 2020 года украинцы будут отдыхать десять дней. Столько выходных предусмотрено Кодексом законов о труде.

- В Новой Зеландии практически удалось победить коронавирус. Новые случаи заболевания не фиксируют уже десять дней.

- Глава Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. COVID-19 также диагностирован у его семьи, хотя никаких проявлений болезни нет.

- Лучший баскетболист всех времен Майкл Джордан поддержал протесты, охватившие США. Он сделал резонансное заявление.