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В Украине возобновилось движение поездов. На очереди самолеты

В Украине возобновилось движение поездов. На очереди самолеты

Главное: С сегодняшнего дня в Украине возобновляется движение поездов и автомобильных пассажирских перевозок.

Детали: 1 июня «Укрзализныця» возобновила движение поездов дальнего следования. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в Telegram, более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов начинают работу с сегодняшнего дня и их список будет пополняться.

Когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение касательно возможности ослабления карантина и возобновления сообщения.

«Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщения», — написал министр.

Скриншот сообщения министра инфраструктуры в Telegram

Инфографика возобновления движения пассажирских поездов в Украине

В свою очередь, пресс-служба «Укрзализныци» на своей странице в Facebook сообщила о запуске поезда Киев-Константиновка.

 

С расписанием движения поездов можно ознакомиться здесь.

Как сообщает «Европейская правда», Криклий также сообщил о возобновлении международного и внутреннего авиасообщения с 15 июня. Причем из зарубежных направлений прежде всего полеты могут быть восстановлены с туристическими странами. «Наиболее популярные — это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе — Черногория, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. И Грузия», — рассказал министр, добавив, что авиасообщение с Италией и Испанией пока не будет возобновляться.

Как сообщает международный аэропорт «Киев» на своей странице в Facebook, с 16 июня возобновятся рейсы Минск, Варшаву, Биллунд, Афины, Берлин, Вильнюс, Нюрнберг, Ларнаку, Вену, Бремен, Ригу, Лиссабон, Ганновер и Гданськ.

Скриншот сообщения аэропорта Киева в Facebook

В тему: С 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина, в рамках которого смогут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновится пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями. Однако это коснется не всех областей.

Тэги: общество, транспорт, Укрзализныця, Министерство инфраструктуры Украины, новости Украины

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