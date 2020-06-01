Лукашенко приказал КГБ «истребить» всех «майданутых»

Главное: Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указание КГБ страны жестко расправляться с «майданами». Глава государства сделал резонансное заявление.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко прокомментировал возможность «возникновения майданов» на встрече с главой КГБ страны.

Белорусский лидер не скупился на слова. Среди прочего, Александр Лукашенко заявил, что «государственная безопасность – это основа основ».

Александр Лукашенко сказал: «Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали».

Он также сказал: «Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет».

Президентские выборы в Беларуси должны пройти 9 августа.

В тему 26 мая 2020 года сообщалось, что чиновники Лукашенко официально зарегистрировали масонов.

12 мая 2020 года Лукашенко дал пикантный совет безработным белорусам.