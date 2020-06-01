Известный футуролог предрек развал Москвы и Лондона

Главное: Шведский экономист Кьелл Нордстрем предрек «развал» мегаполисов. По его словам, Москва и Лондон превратятся объединения поселков.

Детали: Экономист и футуролог из Швеции Кьелл Нордстрем рассказал, что ждет мировые мегаполисы в ближайшем будущем. Его цитируют российские СМИ.

Швед, в частности, заявил, что «через несколько десятилетий самые развитые шестьсот городов будут обеспечивать 80% мировой экономики».

Также он сказал, что такие города как Москва, Лондон и Шанхай «станут напоминать объединение небольших поселков».

Футуролог говорит: «Уже сейчас многие мегаполисы при всех своих урбанистических пейзажах не являются прежними городами. Они начинают расползаться на отдельные районы, внутри которых люди живут своей жизнью».

Например, по его словам, «Шанхай превратится в россыпь примерно из 150 небольших городков».

В тему 13 мая 2020 года стало известно, что через десять лет москвичей массово чипизируют.

31 марта 2020 года сообщалось, что Москва и Европа идут по пути Китая: слежка за людьми становится нормой.