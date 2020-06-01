В Украине продолжают смягчать условия карантина. Но Киева это не касается

Главное: С 1 июня в Украине начался третий этап ослабления карантина, в рамках которого смогут работать спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, возобновится пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями. Однако это коснется не всех областей.

Детали: На протяжении последних двух недель в Украине наблюдается примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram, эпидемиологическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильное сообщение и железнодорожные перевозки.

При этом он подчеркнул, что решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

Условия смягчения карантина премьер опубликовал в виде инфографики.

Между тем, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, критериям для ослабления карантина по состоянию на утро 1 июня не соответствуют Киев, Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койко-мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Кроме того, пресс-служба опубликовала правила функционирования спортзалов и бассейнов во время карантина.

В тему: 29 мая 2020 года Министерство здравоохранения разрешило смягчить карантин в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.