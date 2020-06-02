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2 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

2 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 2 июня — 154-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 20 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 2 июня будет в 04:52:15, заход в 21:02:34. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 10 минуты (+1:44 минут).

2 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 10.56. Луна сегодня будет прибывающая. Процент освещенности Луны — 81.3 %. Заход Луны будет в 03:25:10.

Какой церковный православный праздник отмечается 2 июня

Сегодня, 2 июня, православные чтят:

— память мучеников Фалалея, Александра и Астерия (ок. 284 г.);

Мученик Фалалей

Мученик Фалалей

— обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1431 г.);

— память благоверного князя Довмонта, во Святом Крещении Тимофея, Псковского (1299 г.);

— память мученика Аскалона Антинойского (ок. 287 г.);

— память преподобных Завулона и Сосанны, родителей святой равноапостольной Нины.

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 2 июня

В Индии 2 июня празднуют Пандава Нирджала Экадаши. Это единственный пост в году, когда нужно отказаться не только от пищи, но и от воды.

2 июня отмечается День республики Италия.

В Болгарии сегодня — День Христо Ботева. Это день памяти борцов, павших за свободу страны в борьбе против османских поработителей.

В России 2 июня отмечают День здорового питания и отказа от излишеств в еде, в Таиланде — Фестиваль ананаса, а в Азербайджане — День гражданской авиации.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 2 июня:

— Национальный день Бубба в США. Праздник каждого, кто носит имя Бубба;

— День любви к своему стоматологу.

День любви к своему стоматологу

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 2 июня

2 июня в Украине празднуют День работников водного хозяйства. Как известно, Украина является крупной страной, имеющей в своем потенциале обширные водные ресурсы, включая морские и речные. Не менее известно, что «без воды — и не туды, и не сюды». Так что, повод отметить этот праздник есть у всех.

2 июня в Украине родились такие известные люди:

— советский конструктор-дирижаблестроитель Федор Андерс (1868 г.),

— советский актёр-комик, мастер скетча («Тарапунька») Юрий Тимошенко (1919 г.).

 

Знаменитые исторические события в мире и Украине 2 июня

2 июня 1537 года специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

2 июня 1652 года в ходе Восстания Богдана Хмельницкого произошла Битва под Батогом. Объединённая армия запорожских казаков под предводительством Богдана Хмельницкого и крымских татар хана Исляма III Герая нанесла в двухдневной битве 1 и 2 июня 1652 года разгромное поражение войску Речи Посполитой во главе с Мартином Калиновским. После битвы несколько тысяч польских пленников, в том числе высокопоставленные полководцы, были казнены.

2 июня 1857 года Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

2 июня 1891 года по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе было введено пенальти.

2 июня 1896 года итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.

2 июня 1910 года в голландской Новой Гвинее было обнаружено племя пигмеев.

2 июня 1924 года все индейцы США получили американское гражданство.

2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.

2 июня 1955 года был основан космодром Байконур.

космодром Байконур

2 июня 1971 года на Поместном Соборе Патриархом Московским избран Пимен.

Народные приметы, традиции и праздники 2 июня

2 июня в народе отмечается Тимофей Грячдочник. Этот праздник приходился на время активных работ в огороде.

В северных областях на Тимофея начинали сажать огурцы. Эту работу старались выполнить скрытно. Особенно это касалось первой грядки. Первый выросший огурец позже тоже полагалось как можно быстрее сорвать и закопать в потаенном месте.

В более теплых районах ко 2 июня смотрели не желтеют ли плети. Если такое происходило, говорили, что это якобы результат сглаза недобрых соседей.

С огурцами связаны и другие приметы этого дня. Большой урожай этого овоща предвещало обилие шишек на елях. Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми.

Ко 2 июня распускается жасмин, может зацветать рябина. Позднее цветение рябины указывало на позднюю осень.

Именинники 2 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Фалалей,

— Александр,

— Астерий,

— Алексий,

— Аскалон,

— Завулон,

— Сосанна,

— Довмонт.

Тэги: праздник, история, календарь

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