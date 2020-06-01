Из-за массовых беспорядков в США президента Трампа пришлось прятать в секретном бункере

Главное: В крупных городах США введен комендантский час из-за протестов, вспыхнувших после смерти в ходе задержания чернокожего охранника Джорджа Флойда. Президента США спрятали в бункере, а сотрудникам Белого дома рекомендовали не приближаться к зданию

Детали: В столице США Вашингтоне и еще четырех десятках крупных городов США объявлен комендантский час. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие оповещения получили жители Миннеаполиса, Лос-Анджелеса, Денвера, Майами, Атланты, Чикаго, Индианаполиса, Детройта, Канзас-Сити, Цинциннати, Кливленда, Филадельфии, Сиэтла, Далласа и других городов.

В то же время в штатах Аризона, Техас, Вирджиния введено чрезвычайное положение.

The New York Times пишет, что беспорядками уже охвачены 140 городов США.

21 штат США призвал силы Национальной гвардии для пресечения беспорядков.

карта протестов в США на 2 июня 2020

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере после того как сотни протестующих американцев пришли к администрации президента. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки.

Как утверждается, некоторые советники рекомендовали американскому лидеру выступить с обращением к нации, чтобы предотвратить усиление протестов. Однако в воскресенье, 31 мая, публичной деятельностью он не занимался.

При этом сотрудников аппарата Белого дома попросили не приближаться к зданию.

В тему: В США пятые сутки продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими.