Еще одна страна заявила о фактической победе над коронавирусом

Главное: В Новой Зеландии практически удалось победить коронавирус. Новые случаи заболевания не фиксируют уже десять дней.

Детали: В Новой Зеландии уже десять дней кряду не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом COVID-19. По мнению министерства здравоохранения страны, это свидетельствует о фактической победе над заразой.

С начала пандемии коронавирусом в Новой Зеландии заболели 1 504 человека, скончались двадцать два человека. Сейчас в больнице остается один пациент.

В тему 16 мая 2020 года о победе над коронавирусом заявила Камбоджа.

15 апреля 2020 года сообщалось, что Гренландия победила коронавирус.