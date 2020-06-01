В этом июне украинцы будут двадцать дней работать, а десять – отдыхать

Главное: В июне 2020 года украинцы будут отдыхать десять дней. Столько выходных предусмотрено Кодексом законов о труде.

Детали: В этом июне из тридцати дней сразу десять украинцы будут отдыхать. Об этом сообщает РБК-Украина.

Всего же гражданам нашей страны придется отработать двадцать дней.

В июне нас ждут два праздника – Троица и День Конституции, благодаря которым украинцы получат выходные дни, что предусмотрено 73-й статьей Кодекса законов о труде – она устанавливает праздничные и нерабочие дни.

Так, являются праздничными днями:

- 7 июня (воскресенье), когда празднуется Троица, а выходным днем будет понедельник, 8 июня;

- 28 июня (воскресенье), когда празднуется День Конституции (воскресенье), а выходным днем будет понедельник, 29 июня.

В тему 29 мая 2020 года стало известно, когда украинцы увидят затмение Венеры.

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