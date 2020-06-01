Грозовые дожди в Украине не утихнут всю неделю

Главное: В Украине продолжат идти грозовые дожди. Прогноз на грядущую рабочую неделю дали синоптики.

Детали: В Гидрометцентре предупредили, что грозовые дожди, пришедшие в нашу страну, будут поливать Украину всю нынешнюю рабочую неделю, 1-5 июня.

Синоптики предупреждают об осадках по всей территории страны.

Днем будет 15-23 тепла, а ночью до плюс 7-13.

В Киеве ожидаются грозы: днем будет плюс 17-19, а ночью 8-10 тепла.

В тему 28 мая 2020 года украинцам рассказали, каким будет грядущее лето.

27 мая 2020 года сообщалось, что из-за проливных дождей украинцев уже пугают наводнениями.