Главное: Американский «мировой порядок» терпит крах, а на смену ему приходит «азиатский век». Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Детали: Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что право принимать важнейшие геополитические решения постепенно переходит от Вашингтона к Пекину.

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил в интервью изданию The Guardian.

По словам Борреля, на Евросоюз сейчас оказывается «колоссальное дипломатическое давление» как со стороны Шатов, так и со стороны КНР, однако европейцы «должны следовать своим собственным интересам и ценностям и избегать превращения в инструмент той или иной стороны».

«Аналитики долго говорили о конце американской системы и наступлении азиатского века. Это сейчас происходит на наших глазах», ‒ отметил европейский функционер.

При этом Боррель не нашел особых «реверансов» в адрес Пекина, заявив скорее о необходимости конфронтации, чем кооперации.

«Нам нужна более твердая стратегия в отношении Китая, которая также требует улучшения отношений с демократической частью Азии», ‒ подчеркнул он.

В тему: 20 мая 2020 года сообщалось, что мировой порядок рухнул, а народы получили шанс на восстание против глобалистской системы.

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