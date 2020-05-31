Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 31 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-30 31 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 6 104 980, смертей ‒ 370 078, а выздоровлений ‒ 2 593 237. В Украине же выявлено 23 672 инфицированных, зарегистрировано 708 смертей и 9 538 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 773 106 (смертей ‒ 103 853), Бразилии ‒ 498 440 (28 834), России ‒ 405 843 (4 693), Великобритании ‒ 276 156 (38 571), Испании ‒ 239 479 (27 127), Италии ‒ 232 664 (33 340), Индии ‒ 188 989 (5 358), Франции ‒ 188 752 (28 774), Германии ‒ 183 370 (8 539), Турции ‒ 163 103 (4 515), Перу ‒ 155 671 (4 371), Иране ‒ 151 466 (7 797), Чили ‒ 94 858 (997), Канаде ‒ 91 681 (7 159), Мексике ‒ 87 512 (9 779), Саудовской Аравии ‒ 85 261 (503), Китае ‒ 84 130 (4 638), Пакистане ‒ 69 496 (1 483), Бельгии ‒ 58 381 (9 467), Катаре ‒ 56 910 (38), Бангладеш ‒ 47 153 (650) и Нидерландах ‒ 46 460 (5 970).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 мая 2020 годамы писали, что несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай».

А 31 мая 2020 года сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Киеве резко пошла вверх.