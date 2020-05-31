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Главные новости за 30-31 мая 2020 года

Главные новости за 30-31 мая 2020 года

Компания американского миллиардера Илона Маска ‒ SpaceX ‒ осуществила успешную отправку в космос пилотируемого корабля Crew Dragon, который менее чем через сутки состыковался с МКС. Весь процесс напрямую транслировался из центра управления миссиями NASA.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о полном разрыве отношений США с ВОЗ. Свое решение он объяснил отказом организации проводить необходимые реформы.

Массовые беспорядки и погромы, захлестнувшие ряд городов США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми копами, не утихают уже пятые сутки. Власти разгоняют протестующих силами Нацгвардии и вводят комендантский час.

Прототип пилотируемого американского космического корабля Starship был уничтожен в результате взрыва. Видео грандиозного огненного ЧП уже появилось в Сети.

В Харькове полицейский Prius врезался в Daewoo Lanos, вследствие чего погибли два человека. Момент столкновения попал на видео.

На административной границе с аннексированным Крымом пропал украинский военнослужащий. По предварительным данным, его похитили неизвестные люди.

Вертолет Ми-8МТ совершил аварийную посадку на берегу Азовского моря. ЧП произошло в ходе тактико-специальных учений армейской авиации ВСУ и было заснято очевидцами на камеру мобильного телефона.

Тэги: США, Крым, общество, мир, граница, Всемирная организация здравоохранения, МКС, протесты, массовые беспорядки, космический корабль, Дональд Трамп, Международная космическая станция, Илон Маск, SpaceX, МИ-8, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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