Заболеваемость коронавирусом в Киеве резко пошла вверх

Главное: За последние сутки в Киеве зафиксировано в полтора раза больше заболевших COVID-19, нежели накануне. Резонансные данные обнародовали в аппарате СНБО Украины.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 31 мая, количество заболевших коронавирусом в Киеве возросло до 2985 человек.

Как следует из статистических данных, обнародованных аппаратом СНБО Украины, за прошедшие сутки в столице выявили 81 инфицированного, при этом накануне число новых коронавирусных пациентов составляло 55.

Отметим также, что за отчетные сутки в Киеве также зафиксировано 11 случаев излечения от COVID-19 и, к счастью, не зарегистрировано ни одного смертельного исхода.

За весь же период пандемии «китайской» инфекцией заразились 2 985 киевлян. К сожалению, 66 из них скончались. При этом 648 уже выздоровели.

В тему: 15 мая 2020 года мы писали, что в Киеве зафиксирована новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

А 25 мая 2020 года сообщалось, что вспышку коронавируса зафиксировали в общежитии под Киевом.