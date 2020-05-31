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На границе с Крымом таинственно исчез украинский военный

На границе с Крымом таинственно исчез украинский военный

Главное: На административной границе с аннексированным Крымом пропал украинский военнослужащий. По предварительным данным, его похитили неизвестные люди.

Детали: В субботу, 30 мая, на административной границе с аннексированным Крымом исчез украинский военный, который нес службу на одном из наблюдательных постов в районе Чонгара.

Как передает военная служба правопорядка, после его исчезновения командование организовало поисковые мероприятия, однако результата они пока не принесли.

При этом отмечается, что вблизи НП поисковая группа обнаружила следы борьбы, поэтому в ВСУ предполагают, что бойца похитили неизвестные лица.

Поиски военнослужащего продолжаются. О происшествии уже изестили правоохранительные органы.

В тему: 28 августа 2018 года сообщалось, что российские спецслужбы похитили сына украинского офицера.

Тэги: Украина, Крым, общество, боец, армия, военнослужащий, регионы, похищение, аннексия, Чонгар, исчезновение, ВСУ, новости Украины

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