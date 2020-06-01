1 июня 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 1 июня — 153-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 19 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 1 июня будет в 04:52:58, заход в 21:01:33. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 08 минуты (+1:49 минут).

1 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 9.45. Луна сегодня будет прибывающая. Процент освещенности Луны — 71.2 %. Заход Луны будет в 03:03:50.

Какой церковный православный праздник отмечается 1 июня

Сегодня, 1 июня, православные чтят:

— память священномученика Патрикия, епископа Прусского, и с ним трёх пресвитеров: Акакия, Менандра и Полиена (ок. 100 г.);

— память преподобного Корнилия, чудотворца Комельского (1537 г.);

— память благоверного великого князя Димитрия Донского (1389 г.);

— память преподобного Корнилия, игумена Палеостровского, Олонецкого (ок. 1420 г.);

— память благоверного князя Иоанна Угличского, в иночестве Игнатия, Вологодского (1523 г.);

князь Иоанн Угличский

— память преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского) (1609 г.);

— память мученика Калуфа Египтянина (284 — 303 гг.);

— память преподобного Иоанна, епископа Готфского (790 г.);

— память священномучеников Матфия Вознесенского (1919 г.), Виктора Каракулина, пресвитеров (1937 г.), Онуфрия (Гагалюка), архиепископа Курского, Антония (Панкеева), епископа Белгородского, Митрофана Вильгельмского, Александра Ерошова, Михаила Дейнеки, Ипполита Красновского, Николая Садовского, Василия Иванова, Николая Кулакова, Максима Богданова, Александра Саульского, Павла Брянцева, Павла Попова, Георгия Богоявленского, пресвитеров (1938 г.) и мученика Михаила Вознесенского (1938 г.);

— преподобномученика Валентина (Лукьянова), иеромонаха (1940 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 1 июня

1 июня на международном уровне празднуют:

— Всемирный день родителей. Свое начало этот праздник берет в сентябре 2012 года на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

— День защиты детей (Международный день детей). Интересно, что День защиты детей имеет собственный флаг. На нем изображены маленькие разноцветные фигурки, которые держатся за руки и дружным хороводом «огибают» земной шар. Это символизирует разнообразие и терпимость по отношению друг к другу.

Флаг Дня защиты детей

— Всемирный день молока. Впервые его празднование прошло в 2001 году по инициативе сельскохозяйственной организации ООН.

1 июня в Новой Зеландии празднуют День рождения королевы, в Австралии — День Западной Австралии, в Грузии — Нинооба (День пришествия Крестительницы Грузии), в России — День Северного флота ВМФ РФ, а в Ирландии — Июньский выходной.

Кроме того, 1 июня это — День посадки деревьев в Камбодже, День Свободы в Кении, День Независимости Самоа, Национальный день Туниса, День президента в Палау и День труда на Багамах.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 1 июня:

— День ношения платья. Отмечается с 2010 года;

День ношения платья

— День ходьбы босиком;

— День решительности;

— День сомнения;

— День рисования;

— День «Подбрось монетку, чтоб выбрать решение». Эта традиция восходит еще ко временам Юлия Цезаря;

— День хороших слов.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 1 июня

1 июня, как и во всем мире, в Украине празднуют День защиты детей. Этот праздник появился в украинском официальном календаре в 1998 году.

1 июня в Украине родились такие известные люди:

— писатель Василий Мова (1842 г.),

— политик Лев Ганкевич (1883 г.),

— поэт Владимир Бровченко (1931 г.),

— певица Зоя Гайдай (1902 г),

— композитор и певец Вячеслав Хурсенко (1966 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 1 июня

1 июня 1495 года — первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчётах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор.

1 июня 1533 года состоялась коронация знаменитой второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора — Анны Болейн.

1 июня 1831 года английский исследователь Джон Росс открыл северный магнитный полюс.

1 июня 1838 года деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского художника Тараса Шевченко

1 июня 1862 года на всей территории США было запрещено рабство.

1 июня 1880 года в здании банка Нью-Хейвена (шт. Коннектикут) установлен первый платный телефон — предтеча современных телефонов-автоматов.

1 июня 1938 года в США вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой комиксов Супермен.

1 июня 1945 года началась выдача властями Великобритании казаков, боровшихся против большевизма, Советскому Союзу. Впоследствии выданные были репрессированы.

1 июня 1955 года был утверждён эскизный проект вертолёта Ми-6.

1 июня 1965 года писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе.

Михаил Шолохов на вручении Нобелевской премии

1 июня 1979 года было рождено новое независимое африканское государство Зимбабве (бывшая Южная Родезия).

1 июня 1980 года начал работу телеканал Теда Тернера — «CNN». Это был первый круглосуточный информационный канал.

Народные приметы, традиции и праздники 1 июня

1 июня в народе отмечается Иван Долгий. Этот день еще называли Оберегом Нивы. Было принято произносить разнообразные заговоры, которые якобы должны были защитить поля от напастей: непогоды, вредителей и т.п.

В народе замечали, что если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим.

Также в этот день говорили: «На Ивана дождь несет рожь». То есть осадки предвещали еще и хороший урожай.

О будущем плодородии свидетельствовали также обильные росы 1 июня.

А частые туманы 1 июня обещали обилие грибов.

Именинники 1 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Патрикий,

— Акакий,

— Корнилий,

— Димитрий,

— Виктор,

— Антоний,

— Митрофан,

— Александр,

— Михаил,

— Матфий,

— Ипполит,

— Николай,

— Василий,

— Максим,

— Павел,

— Георгий,

— Онуфрий,

— Валентин,

— Иоанн,

— Сергий.