Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 31 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 31 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 6 064 193, смертей ‒ 369 256, а выздоровлений ‒ 2 556 275. В Украине же выявлено 23 672 инфицированных, зарегистрировано 708 смертей и 9 538 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 770 384 (смертей ‒ 103 781), Бразилии ‒ 498 440 (28 834), России ‒ 396 575 (4 555), Великобритании ‒ 274 219 (38 458), Испании ‒ 239 228 (27 125), Италии ‒ 232 664 (33 340), Франции ‒ 188 752 (28 774), Германии ‒ 183 189 (8 530), Индии ‒ 182 143 (5 185), Турции ‒ 163 103 (4 515), Перу ‒ 155 671 (4 371), Иране ‒ 148 950 (7 734), Чили ‒ 94 858 (997), Канаде ‒ 91 681 (7 159), Мексике ‒ 87 512 (9 779), Китае ‒ 84 128 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 83 384 (480), Пакистане ‒ 69 496 (1 483), Бельгии ‒ 58 186 (9 453), Катаре ‒ 55 262 (36) и Нидерландах ‒ 46 460 (5 970).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 30 мая 2020 годамы писали, что несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай».

А 28 мая 2020 года сообщалось, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом.