«Слуга народа» призывает подписать петицию о признании Геноцида армян

Главное: Народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук поддержал инициативу Сурена Петросяна о признании геноцида армян в Османской империи 1915-1922 годов.

Детали: «Геноцид армян признан многими странами мира и международными организациями. И мне не понятно, почему наша страна стоит в стороне» — написал народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук на своей странице в Facebook.

Как сообщает AnalitikaUA.net, депутат также акцентировал на важности этой петиции для представителей армянской диаспоры в Украине.

«Как руководитель группы по межпарламентским связям с Республикой Армения, я постоянно общаюсь с представителями этой нации и прекрасно понимаю, насколько важно признание Украиной геноцида армян. Нельзя игнорировать и закрывать глаза на такие кровавые страницы в истории наших братских народов», — рассказал депутат.

Подписать петицию о признании Украиной геноцида армян в Османской империи 1915-1922 годов можно на сайте официального интернет-представительства президента по ссылке.

В тему: Ранее сообщалось, что на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой о признании геноцида армян в Османской империи 1915-1922 гг. За петицию с просьбой о признании геноцида армян проголосовали уже более 5,5 тысяч украинцев.