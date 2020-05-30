Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 30 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 30 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 974 938, смертей ‒ 365 976, а выздоровлений ‒ 2 522 819. В Украине же выявлено 23 204 инфицированных, зарегистрировано 696 смертей и 9 311 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 750 203 (смертей ‒ 102 906), Бразилии ‒ 456 166 (27 878), России ‒ 396 575 (4 555), Великобритании ‒ 272 615 (38 243), Испании ‒ 239 228 (27 125), Италии ‒ 232 248 (33 229), Франции ‒ 186 924 (28 717), Германии ‒ 183 125 (8 527), Индии ‒ 180 621 (5 144), Турции ‒ 162 120 (4 489), Иране ‒ 148 950 (7 734), Перу ‒ 148 285 (4 230), Канаде ‒ 90 910 (7 063), Чили ‒ 90 638 (944), Мексике ‒ 84 627 (9 415), Китае ‒ 84 126 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 83 384 (480), Пакистане ‒ 66 457 (1 395), Бельгии ‒ 58 186 (9 453), Катаре ‒ 55 262 (36) и Нидерландах ‒ 46 459 (5 970).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 27 мая 2020 года мы писали, что в Греции стартует всеобщая вакцинация от коронавируса.

А 30 мая 2020 года сообщалось, что несмотря на бушующую пандемию, Трамп сказал ВОЗ «остаточне прощавай».