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Звезда украинского сериала «Крепостная» станет звездой нового взрывного шоу

Звезда украинского сериала «Крепостная» станет звездой нового взрывного шоу

Главное: Звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина станет звездой нового украинского реалити-шоу «Холостячка». Мишина искренне надеется, что сможет встретить во время шоу свою любовь.

Детали: На украинском телевидении выходит новое реалити-шоу «Холостячка». В нем искать свою «вторую половинку» будет женщина. Главной героиней проекта стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина.

«Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение. Опережая ваши вопросы — да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе», — написала Мишина в своем «Инстаграмм».

«В этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку», — также написала Ксения Мишина.

В сверпопулярном украинском сериале «Крепостная» Ксения Мишина сыграла роль красивой, но очень жестокой женщины Лидии Шефер.

Короткая справка. Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе (Крым). Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, мастерская Д. М. Богомазова. Артистка Киевского академического Молодого театра.

В тему: 14 мая 2020 года мы писали о том, что скончалась звезда легендарного фильма «А зори здесь тихие».

13 апреля 2020 года мы писали, что корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году.

Также ознакомьтесь со списком Топ-10 сериалов 2019 года и со списокм ТОП 5 сериалов мая 2020 года.

Тэги: сериал, СТБ, культура, реалити-шоу, Холостячка, Ксения Мишина

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