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31 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

31 мая 2020 - какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 31 мая — 152-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 18 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 31 мая будет в 04:53:44, заход в 21:00:30. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 06 минуты (+1:54 минут).

31 мая возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 8.34. Луна сегодня будет прибывающая. Процент освещенности Луны — 60.1 %. Заход Луны будет в 02:42:28.

Какой церковный православный праздник отмечается 31 мая

Сегодня, 31 мая, православные чтят:

— память святых отцов семи Вселенских Соборов;

— память мученика Феодота Корчемника и Семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303 г.);

Феодот Корчемник

Феодот Корчемник

— память мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мученицы Христины (249 — 251 гг.);

— память преподобного Макария Алтайского (Глухарёва) (1847 г.);

— память мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия (IV в.);

— память мучеников Ираклия, Павлина и Венедима;

— память мучеников Грузинской православной церкви Давида и Таричана (693 г.);

— память священномученика Михаила Виноградова, пресвитера (1932 г.);

— память священномученика Василия Крылова, пресвитера (1942 г.);

— память праведного Иоанна Кормянского (Гашкевича) (1917 г.);

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 31 мая

31 мая на международном уровне празднуют:

— День химика. Этот праздник стали отмечать в шестидесятых годах прошлого века. Химия связана с именем английского ученого Роберта Бойля, который первым определил основной предмет исследования этой науки — элемент.

— Всемирный день без табака. Изначально праздник возник в США. Врачи-онкологи предложили курильщикам хотя бы на один день отказаться от курения.

— Всемирный день борьбы с неравенством.

31 мая в Туркменистане отмечают День туркменского ковра.

В протестантских странах 31 мая Лютеранская Пятидесятница, а у католиков — День Святого Духа (Пятидесятница).

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 31 мая:

— День спасения слуха,

— Всемирный день блондинок. Праздник светловолосых дам зародился в США, где 9 июля 2001 года провели первый Национальный день блондинок.

Всемирный день блондинок

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 31 мая

31 мая отмечается День Киева. В связи с продолжением действия карантина в 2020 году этот праздник пройдет без массовых мероприятий. Ожидается, что основные торжества пройдут в телевизионном и онлайн формате.

Также сегодня отмечается:

— День Северодонецка (город был основан в 1934 году),

— День Александрии (такое красивое название город получил не сразу — в 1746 году он именовался Усовка и в нем проживало казацкое поселение).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 31 мая

31 мая 1223 года в битве при Калке войсками монгольского полководца Субэдея разбито русско-половецкое войско.

31 мая 1787 года в Англии был организован первый в мире крикетный клуб.

31 мая 1815 года провозглашено создание Нидерландского королевства.

31 мая 1836 года в Англии был запатентован гребной винт.

31 мая 1859 года на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне запущены знаменитые часы, ныне известные как Биг-Бен.

Биг-Бен

Биг-Бен

31 мая 1868 года в окрестностях Парижа в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Этот день считается днем рождения велоспорта.

Первая в мире велогонка

Первая в мире велогонка

31 мая 1941 года в Германии готический шрифт был заменён на латинский.

31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошёл знаменитый футбольный матч между Динамо и ЛМЗ.

31 мая 1946 было образовано самолётостроительное ОКБ О. К. Антонова.

31 мая 1961 года провозглашена независимость Южно-Африканской Республики от Великобритании.

31 мая 1997 года Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной.

31 мая 2003 года Париж встретил последний самолет «Конкорд», после чего полёты данной модели были прекращены.

Народные приметы, традиции и праздники 31 мая

31 мая в народе отмечается Федот Овсяник.

На Руси Федота почитали как помощника весны. По дубам в этот день судили и о будущем урожае. Говорили так: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой».

Если к Федоту дуб развернет листья — урожай яровых будет хорошим. Если же с дуба начинали опадать зеленые листья — это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, сильной и прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе... растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево.

Именинники 31 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Феодот,

— Александра,

— Клавдия,

— Фаина,

— Евфррасия,

— Матрона,

— Иулия,

— Петр,

— Дионисий,

— Андрей,

— Павел,

— Христина,

— Давид,

— Макарий,

— Михаил,

— Василий,

— Симеон,

— Исаак,

— Ираклий,

— Павлин,

— Венедим.

Тэги: праздник, история, День Киева, календарь

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