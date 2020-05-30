Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 30 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 30 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 930 489, смертей ‒ 365 032, а выздоровлений ‒ 2 445 181. В Украине же выявлено 23 204 инфицированных, зарегистрировано 696 смертей и 9 311 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 747 087 (смертей ‒ 102 836), Бразилии ‒ 456 166 (27 878), России ‒ 387 623 (4 374), Великобритании ‒ 272 607 (38 243), Испании ‒ 238 564 (27 121), Италии ‒ 232 248 (33 229), Франции ‒ 186 923 (28 717), Германии ‒ 182 922 (8 504), Индии ‒ 173 763 (4 980), Турции ‒ 162 120 (4 489), Иране ‒ 146 668 (7 677), Перу ‒ 141 779 (4 099), Канаде ‒ 90 909 (7 063), Чили ‒ 90 638 (944), Мексике ‒ 84 627 (9 415), Китае ‒ 84 123 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 81 766 (458), Пакистане ‒ 66 457 (1 395), Бельгии ‒ 58 061 (9 430), Катаре ‒ 52 907 (36) и Нидерландах ‒ 46 328 (5 950).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 27 мая 2020 года мы писали, что в Греции стартует всеобщая вакцинация от коронавируса.

А 28 мая 2020 года сообщалось, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом.