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Стало известно, когда мир «накроет» новой волной коронавируса

Стало известно, когда мир «накроет» новой волной коронавируса

Главное: Новая волна коронавируса ожидается уже осенью текущего года. Об этом сообщил президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро.

Детали: Президент Высшего института здравоохранения Италии профессор Сильвио Брузаферро заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться уже в октябре текущего года.

Как передает «ВМ», ученый, в частности, подчеркнул, что это связано с «традиционными» осенними обострениями инфекций верхних дыхательных путей.

«Очевидно, что в сценариях, которые мы предполагаем, вирус SARS-CoV-2, который передается прежде всего по воздуху и при контакте, становится заболеванием, которое может получить большее распространение и может быть ошибочно принято за другие болезни», ‒ объяснил Брузаферро.

Он также добавил, что рост скорости передачи инфекции будет увеличиваться по мере приближения осеннего сезона.

В тему: 27 мая 2020 года сообщалось, что Украине после COVID-19 грозит вспышка страшных эпидемий. Врачи бьют тревогу и называют пугающие цифры.

Тэги: ученые, общество, медицина, ОРВИ, здоровье, эпидемия, профессор, Италия, ОРЗ, наука, волна, ЕС, коронавирус, пандемия, COVID-19

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