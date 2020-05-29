Стало известно, когда мир «накроет» новой волной коронавируса

Главное: Новая волна коронавируса ожидается уже осенью текущего года. Об этом сообщил президент Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро.

Детали: Президент Высшего института здравоохранения Италии профессор Сильвио Брузаферро заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться уже в октябре текущего года.

Как передает «ВМ», ученый, в частности, подчеркнул, что это связано с «традиционными» осенними обострениями инфекций верхних дыхательных путей.

«Очевидно, что в сценариях, которые мы предполагаем, вирус SARS-CoV-2, который передается прежде всего по воздуху и при контакте, становится заболеванием, которое может получить большее распространение и может быть ошибочно принято за другие болезни», ‒ объяснил Брузаферро.

Он также добавил, что рост скорости передачи инфекции будет увеличиваться по мере приближения осеннего сезона.

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