В ЕС утвердили выделение Украине крупного кредита. Упомянули и про миллиард «на коронавирус»

Главное: Брюссель одобрил выделение Украине кредита в €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Не исключено, что наша страна также получит огромные средства и на борьбу с пандемией.

Детали: Высший орган исполнительной власти Евросоюза ‒ Еврокомиссия ‒ одобрил выделение Украине кредита в €500 млн в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение о выдаче столь крупного кредита было принято после оценки выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ.

«Таким образом в общей сложности в 2014 года ЕС выделил Украине €3,8 млрд, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС», ‒ говорится в заявлении Еврокомиссии.

В ведомстве также подчеркнули, что Украина все еще имеет шанс получить в этом году от Брюсселя €1,2 млрд в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

В тему: 22 мая 2020 года сообщалось, что МВФ принял важное решение на фоне подписания «антиколомойского» закона.

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