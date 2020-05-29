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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 29 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 29 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 29 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 851 494, смертей ‒ 361 270, а выздоровлений ‒ 2 445 181. В Украине же выявлено 22 811 инфицированных, зарегистрировано 679 смертей и 8 934 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 725 656 (смертей ‒ 101 706), Бразилии ‒ 438 238 (26 754), России ‒ 387 623 (4 374), Великобритании ‒ 270 511 (37 919), Испании ‒ 237 906 (27 119), Италии ‒ 231 732 (33 142), Франции ‒ 186 634 (28 665), Германии ‒ 182 559 (8 497), Индии ‒ 169 011 (4 820), Турции ‒ 160 979 (4 461), Иране ‒ 146 668 (7 677), Перу ‒ 141 779 (4 099), Канаде ‒ 90 002 (6 982), Чили ‒ 86 943 (890), Китае ‒ 84 119 (4 638), Саудовской Аравии ‒ 81 766 (458), Мексике ‒ 81 400 (9 044), Пакистане ‒ 64 028 (1 317), Бельгии ‒ 58 061 (9 430), Катаре ‒ 52 907 (36) и Нидерландах ‒ 46 328 (5 950).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 27 мая 2020 года мы писали, что в Греции стартует всеобщая вакцинация от коронавируса.

А 29 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус обновил жуткий рекорд суточной смертности в Бразилии.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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