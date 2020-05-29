В Днепре женщина похитила из собора УПЦ 3 кг драгоценностей, которые принесли в дар верующие

Главное: В Днепре полиция задержала женщину, которая похитила драгоценные пожертвования из иконы в храме УПЦ.

Детали: В Днепре задержали женщину, которая похитила золотые украшения из киота иконы в Свято-Троицком соборе Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины в Днепропетровской области, драгоценности похитила 27-летняя жительница Черкасской области.

«Злоумышленница проникла в собор и скрылась. Затем дождалась, когда закончится служба, и собрала из икон все золотые украшения, а именно кольца, цепочки и другие изделия. Во время розыскных мероприятий правоохранители обнаружили похитительницу в подвальном помещении храма», - сказано в сообщении полиции.

К раскрытию преступления были привлечены кинологи со служебной собакой, которая помогла полицейским найти преступницу и разыскать сумку с золотыми изделиями.

Правоохранители изъяли украшения.

По указанному факту следователи Шевченковского отделения полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей уже сообщено о подозрении.

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