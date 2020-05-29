Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит УПЦ объяснил, как пандемия коронавируса изменила украинское общество

Митрополит УПЦ объяснил, как пандемия коронавируса изменила украинское общество

Главное: Коронавирус дал понять, как сильно общество склонно к панике и показало отношение власти к Церкви.

Детали: Пандемия COVID - 19 показала, насколько мы слабы и склонны к панике, а также обнажила язвы, которым подвержено украинское общество.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью Аналитическому центру свт. Василия Великого.

«Коронавирусная инфекция показала нам, насколько мы слабы. Ведь даже только звук о возможной опасности повергает нас в панику. Коронавирус показал, что у нас, в Украине, более 30% населения не готовы прийти на помощь друг другу. Из этого нужно делать выводы. Мы расслабились, а вирус сделал нам встряску, заставил испытать нас на человечность», - отметил владыка.

По его словам, многие в период карантина по-особому остро ощутили одиночество и увидели отношение власти к Церкви.

«Человек посещающий храм много лет, сегодня почувствовал себя одиноким. Власть, которая разрешает работу супермаркетов, ломбардов, магазинов и проч., но при этом запрещает посещение храмов. Многие это восприняли как норму, что показывает, насколько расслаблено, больно современное общество. Подобные действия власти, которая разрешает посещение банков, музеев, рынков, но ограничивает доступ верующего человека к храму, внушают, что для человека важны только хлеб и зрелища, но не душа», - подчеркнул митрополит Лука.

По мнению архиерея, в сложный период Церковь не должна приспосабливаться, а оставаться верной Христу.

«Мы, люди, должны слышать голос Христа и делать все, чтобы не утратить этот дар, а Церковь (в лице священнослужителей) – чтобы каждый мог участвовать в спасительных Таинствах Церкви, ради того, чтобы Христос был целью, к которой мы идем», - сказал митрополит Лука.

Он объяснил, насколько важны для христиан Таинства.

«Евхаристия соединяет причастника со Христом и друг с другом. Церковь – это не только собрание верующих. Когда христиане собираются вместе, Христос присутствует посреди них до такой степени, что можно сказать, что Церковь есть Христос. Матерь-Церковь никогда не навредит своему чаду и создаст все необходимые условия, чтобы не лишить его Святых Таин, соединяющих со Христом», - отметил владыка.

В тему: 29 мая 2020  запорожский митрополит УПЦ назвал главную задачу Церкви.

Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

29.05.20 09:30

Украинский арсенал: подводная лодка U01 «Запорожье»

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
27.05.20 11:46

Граффити с Бродским быть не должно

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность
28.05.20 20:38

Гостелеканал «Дом» для Донбасса и Крыма: пропаганда в стиле Порошенко, нетерпимость и непопулярность

Автор: Страна

Выбор редакции
Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды
Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды
Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды
Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
fraza.ua

Главная новость дня

Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды

Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды
29.05.20 15:03
1214
Последние новости
29.05.20 18:30

В Днепре женщина похитила из собора УПЦ 3 кг драгоценностей, которые принесли в дар верующие
29.05.20 17:09

Митрополит УПЦ объяснил, как пандемия коронавируса изменила украинское общество
29.05.20 16:59

Сегодня в Украине стартовал Чилдрен Кинофест
29.05.20 16:43

Ученые выяснили, что рыбы тоже впадают в отчаяние. Как это поможет людям?
29.05.20 16:30

В УПЦ отметили, что те, кто верят в мировые заговоры, не ищут Христа
29.05.20 16:16

Участников бойни в Броварах отлавливают по всей Украине
29.05.20 15:38

В Украине карантин ослабят еще в трех областях
Фото и Видео
Сегодня в Украине стартовал Чилдрен Кинофест
Сегодня в Украине стартовал Чилдрен Кинофест
Сегодня в Украине стартовал Чилдрен Кинофест
Сегодня в Украине стартовал Чилдрен Кинофест
Ученые выяснили, что рыбы тоже впадают в отчаяние. Как это поможет людям?
Ученые выяснили, что рыбы тоже впадают в отчаяние. Как это поможет людям?
Участников бойни в Броварах отлавливают по всей Украине
Участников бойни в Броварах отлавливают по всей Украине
На Ровенщине полицейский подстрелил собаку и мужчину, который ее спустил. Все из-за пьяного водителя
На Ровенщине полицейский подстрелил собаку и мужчину, который ее спустил. Все из-за пьяного водителя
В США врачи успешно прооперировали девочку, у которой было два рта
В США врачи успешно прооперировали девочку, у которой было два рта
Умер старейший мужчина планеты
Умер старейший мужчина планеты
Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов
Митрополит Онуфрий расскажет, чему Господь учил апостолов
В Броварах маршрутчики устроили разборки в стиле 90-х. Есть раненные, много задержанных
В Броварах маршрутчики устроили разборки в стиле 90-х. Есть раненные, много задержанных
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу
В закрытом на карантин австралийском зоопарке львы напали на уборщицу
fraza.ua
Новости блогосферы
29.05.20 15:36

Кулаки и маршрутки
25.05.20 20:58

Разный Facebook: 20 извинений от Цукерберга и «упоротые нацики»-модераторы из Украины
25.05.20 11:37

Куда нас ведут манипуляции общественным сознанием?
25.05.20 09:50

Школа-онлайн, #помордевирус и страна терпил

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.