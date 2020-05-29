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Митрополит Антоний объяснил, как не предать Бога своими действиями

Митрополит Антоний объяснил, как не предать Бога своими действиями

Главное: Человек предает Бога, когда не соотносит свои действия и мысли с христианской моралью. Необходимо постоянно духовно совершенствоваться на пути к Богу. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Тот, кто не различает свои мысли, слова, действия, тщательно их не анализирует, относятся ли они ко Христу или чужды Ему, тот предает Бога.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Как понять, что чуждо Христу? То, что говорится или совершается под влиянием страсти, то чуждо Христу. Бесстрастие приближает ко Христу, к Совершенству. Бесстрастие дает возможность высвободиться душе от грязного и мутного содержимого и наполниться Живой водой Божией благодати», — написал владыка.

Он отметил, что «каждый день может стать днём предательства и позора или днём победы над своей природой, каждый день меняет траекторию нашего движения — ко Христу или от Него».

«Можно перефразировать известное выражение Черчилля: „Если человек между войной и позором выбирает позор, он получит и войну, и позор“. Это значит, если мы уходим от борьбы с собой, своей природой, страстями, предпочитая игнорировать эту реальность, отвлекаясь на внешнее, то в результате обстоятельства сложатся так, что мы получим позор и сильнейший душевный разлад и вынуждены будем всё равно приступить к этой борьбе, но уже с невосполнимыми потерями», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, что, «жизнь со Христом — это сознательный отказ от зла, даже от примеси мельчайшего зла, принятие зла является предательством Бога».

Митрополит Антоний призвал использовать особенности человеческой природы для изменения в лучшую сторону.

«Человеческая природа изменчива. Это непобедимо. Но эту изменчивость нужно использовать для совершенствования, непрерывного изменения к лучшему, возрастания в добре, а не для падения и служения злу. Предела совершенству нет, следовательно, этот процесс бесконечен», — заключил архиерей.

В тему: 29 мая 2020 запорожский митрополит УПЦ назвал главную задачу Церкви.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия

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