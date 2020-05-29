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В Украине карантин ослабят еще в трех областях

В Украине карантин ослабят еще в трех областях

Главное: В министерстве здравоохранения Украины разрешили смягчить карантин еще в трех областях. В частности, ограничения ослабляют в Луганской, Волынской и Закарпатской областях.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины разрешили перейти к новому этапу смягчения карантина еще трем областям. Об этом говорится на сайте Минздрава в пятницу, 29 мая. 

В частности, ограничения разрешили ослабить на территории Луганской, Волынской и Закарпатской областей.

В данный момент не отвечают всем необходимым критериям для ослабления карантина четыре области: Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

Невозможность этих регионов перейти на следующий этап снятия карантина объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью кроватных мест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 495 человек.

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, коронавирус

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