Главные новости за 29 мая 2020 года

- За минувшие сутки в Украине зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 495 человек.

- Курс гривны укрепился после падения. Котировки валют публикует НБУ.

- Киевляне уже более двух недель сидят без горячей воды. Сроки возобновления ее подачи до сих пор неизвестны.

- В Броварах группировки, которые «крышуют» перевозки маршрутных такси, устроили разборки со стрельбой. В результате три человека получили ранения, десять человек были задержаны.

- В Бразилии установлен новый рекорд смертность от коронавируса. За двадцать четыре часа скончались 1 156 человек.

- Президент США Дональд Трамп фактически ввел цензуру цензуры в социальных сетях. Глава Белого дома подписал резонансный указ.