Киев уверенно одолевает коронавирус. Данные на 29 мая

Главное: За минувшие сутки в Киеве зафиксировано 56 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 91 человек.

Детали: По состоянию на сегодняшнее утро, 29 мая, количество заболевших коронавирусом в Киеве возросло до 2849 человек. В течение минувших суток обнаружили 56 новых пациентов с Covid-19, 17 из них — медики. Об этом сегодня, 29 мая, на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 18 женщин возрастом от 22 до 73 лет и три девочки, 4, 8, и 9 лет. А также 29 мужчин от 26 до 70 лет и пятеро мальчиков от 2 до 17 лет. В больницы отправили 11 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

При этом выздоровел за минувшие сутки 91 человек (третий день подряд число выздоровевших превышает число заболевших). Всего коронавирус побороли 597 жителей Киева, 65 умерли (+1 за сутки)

За сутки больше всего зараженных коронавирусом зафиксировано в Днепровском районе — 12, Деснянском — 9, Голосеевском — 6 и Дарницком — 6.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 495 человек.