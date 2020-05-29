Коммунальный беспредел в Киеве продолжается: люди надолго остались без горячей воды

Главное: Киевляне уже более двух недель сидят без горячей воды. Сроки возобновления ее подачи до сих пор неизвестны.

Детали: В Киеве продолжается коммунальный беспредел. Как известно, с 12 мая в городе начались отключения горячей воды «в связи с проведением гидравлических испытаний». Произошло это несмотря на обещания мэра Виталия Кличко не отключать ее во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщают «Фразе» наши читатели, сроки работ были сорваны.

Так, в Оболонском районе столицы горячую воду должны были дать еще 26 мая, но на день 29 числа она отсутствовала.

Люди жалуются, что операторы диспетчерской службы Оболонского района три дня (26-28 мая) предоставляли недостоверную информацию, объясняя, что на запуск горячего водоснабжения нужно два-три дня из-за технических специфик процесса.

На четвертые сутки, 29 числа, выяснилось, что еще 26 мая произошла авария на котельной (о чем в этот же день было сообщено на район), с последствиями которой сотрудники «Киевтеплоэнерго» не могут справиться уже почти четыре дня.

В итоге почти две сотни домов остаются без горячей воды уже почти как три недели, несмотря на карантин и холодную погоду в столице.

Дать же горячую воду обещают не ранее воскресенья, 31 мая, и это в лучшем случае.

Киевляне отмечают, что подобные аварии после гидравлических испытаний случаются ежегодно. Что наталкивает на определенные мысли...

В тему 20 мая 2020 года сообщалось, что в «Киевводоканале» считают, что киевляне слишком мало платят за воду.

8 мая 2020 года стало известно, что в Киеве начнут отключать горячую воду.