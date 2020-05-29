Масштабный сбой произошел у одного из крупнейших мобильных операторов Украины. Нельзя ни позвонить, ни принять звонок

Главное: Один из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone Ukraine предупреждает украинцев о масштабном сбое. Люди по всей стране не могут сделать или принять звонок.

Детали: Абоненты одного из крупнейших украинских мобильных операторов Vodafone сообщают о невозможности сделать или принять звонок в городах по всей стране. В самой компании подтвердили, что сейчас имеются проблемы со звонками и другими голосовыми услугами.

«Друзья, в течение последнего часа в отдельных городах могут быть недоступны голосовые услуги. У нас непредсказуемые технические проблемы, но мы уже работаем над их оперативным решением. Сейчас проблема касается непосредственно голосовой связи, LTE сеть (доступ к интернету) должен работать в обычном режиме. Поэтому пока просим вас пользоваться мессенджерами и другими средствами связи», — сообщают в компании.

В тему: 21 мая произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар». Из-за этого многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом.