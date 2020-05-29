Стало известно, когда украинцы увидят затмение Венеры

Главное: Украинцы смогут увидеть затмение Венеры. Произойдет оно 19 июня.

Детали: В полдень 19 июня произойдет затмение Венеры Луной. Данное небесное явление смогут увидеть жители Европы, в том числе и Украины.

Также затмение Венеры будут иметь возможность наблюдать в России и Азии.

Астрономы обещают, что происходящее на небосводе будет видно невооруженным глазом.

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