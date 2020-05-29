Коронавирус в Украине: За минувшие сутки выздоровело рекордное количество человек

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 429 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом выздоровели 495 человек.

Детали: За минувшие сутки в Украине подтверждены лабораторно 429 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались от осложнений 10 больных. При этом выздоровело за сутки рекордное количество человек — 495. Такие данные опубликованы системой мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

Наибольшее количество новых зараженных за последние сутки обнаружено в Черновицкой (58), Львовской (50), Ровенской областях (40) и Киеве (56). Ни одного нового случая заболевания не зафиксировано в Черкасской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Всего от COVID-19 в Украине умерли 679 больных, вылечились 8934 из 22811 инфицированных.

Общая статистика по регионам в Украине выглядит так:

— Винницкая обл. — 957 (555 выздоровели)

— Волынская обл. — 863 (234 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 930 (261 выздоровел)

— Донецкая обл. — 158 (82 выздоровели)

— Житомирская обл. — 694 (408 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 1147 (394 выздоровели)

— Запорожская обл. — 431 (246 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1360 (780 выздоровели)

— Киев — 2849 (597 выздоровели)

— Киевская обл. — 1535 (394 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 503 (394 выздоровели)

— Луганская обл. — 46 (39 выздоровели)

— Львовская обл. — 1563 (361 выздоровел)

— Николаевская обл. — 284 (145 выздоровели)

— Одесская обл. — 878 (182 выздоровели)

— Полтавская обл. — 268 (244 выздоровели)

— Ровенская обл. — 1628 (754 выздоровели)

— Сумская обл. — 167 (141 выздоровел)

— Тернопольская обл. — 1145 (884 выздоровели)

— Харьковская обл. — 1011 (235 выздоровели)

— Херсонская обл. — 177 (155 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 407 (206 выздоровели)

— Черкасская обл. — 401 (300 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 3259 (888 выздоровели)

— Черниговская обл. −150 (55 выздоровели).

В тему: По состоянию на 19-00 28 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 727 629, смертей ‒ 356 435, а выздоровлений ‒ 2 375 298. В Украине же было выявлено 22 382 инфицированных, зарегистрировано 669 смертей и 8 439 случаев выздоровления.