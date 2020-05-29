Коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд суточной смертности

Главное: В Бразилии установлен новый рекорд смертность от коронавируса. За двадцать четыре часа скончались 1 156 человек.

Детали: В Бразилии был установлен новый рекорд смертности от коронавируса. Как сообщают власти страны, за сутки жертвами заразы стали 1 156 человек.

Всего болезнь забрала жизни уже 26 754 жителей Бразилии.

За двадцать четыре человека коронавирус выявили еще у 26 417 человек: число зараженных с начала пандемии увеличилось до 438 238 людей.

В тему 20 мая 2020 года сообщалось, что в Бразилии гробы с умершими от коронавируса уже закапывают штабелями.

14 мая 2020 года стало известно, что коронавирус в Бразилии побил очередной страшный рекорд.