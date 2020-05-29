Гривна начала дорожать после четырехдневного падения

Главное: Курс гривны укрепился после падения. Котировки валют публикует НБУ.

Детали: В пятницу, 29 мая, Национальный банк укрепил курс украинской гривны, которая дешевела с начала этой недели.

Финансовый регулятор опубликовал свежие котировки валют.

Американский доллар подешевел на десять копеек – до 26,90 гривен.

На десять копеек просел евро, цена которого упала до 29,62 гривен.

В тему 28 мая 2020 года сообщалось, что курс гривны продолжает обваливаться.

23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.