Трамп рассказал, кого человечество должно «благодарить» за коронавирус

Главное: Американский лидер Дональд Трамп считает Китай ответственным за бушующую в мире пандемию коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

Детали: Американский президент Дональд Трамп назвал страну, виновную, по его мнению, в пандемии COVID-19.

По его словам, коронавирус имеет китайское происхождение.

«По всему миру марширует коронавирус, очень плохой „подарок“ из Китая. Плохо!» ‒ написал в своем Twitter глава Белого дома.

Стоит отметить, что ранее подобные обвинения в адрес Китая прозвучали из уст Государственного секретаря США Майка Помпео. В частности, в интервью ABC News он заявил, что распространение коронавирусного заболевания COVID-19 началось из китайской лаборатории в Ухане.

Напомним также, что по последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 5 727 629. От инфекции уже скончались 356 435 человек.

В США же коронавирусом заразились 1 702 911 человек. Зараза унесла жизни 100 576 пациентов.

В тему: 8 апреля 2020 года мы писали, что Трамп огорошил ВОЗ жестким заявлением на фоне пандемии коронавируса.

А 12 мая 2020 года сообщалось, что Трамп жестко сорвался на журналистку из-за вопроса о коронавирусе.