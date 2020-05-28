Стали известны размер состояния Порошенко и его место в рейтинге украинских богатеев

Главное: Экс-президент Украины Петр Порошенко вошел в тройку богатейших людей Украины. По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов США.

Детали: Авторитетный журнал Forbes обнародовал рейтинг 100 богатейших бизнесменов Украины.

Первые две строчки рейтинга занимают горно-металлургический магнат Ринат Ахметов и владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук c состоянием в $2,8 и $1,4 млрд соответственно.

На третьем же месте «обосновался» экс-президент Украины Петр Порошенко, чье состояние журнал оценил также в $1,4 млрд.

Как отмечает издание, бывший украинский лидер вернулся в список долларовых миллиардеров после пятилетнего отсутствия. Так, в 2014 году его состояние оценивалось в $1,3 млрд, а в 2015 году он вообще перестал считаться миллиардером.

По данным СМИ, свое обещание продать весь бизнес после избрания президентом Порошенко выполнил лишь на 20%.

«Вместе со своим бизнес-партнером Игорем Кононенко он продал только расположенный неподалеку от центра Киева завод „Кузница на Рыбальском“. Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды его президентства, стали основанием для открытия более чем десятка уголовных дел. Впрочем, ни по одному из них Порошенко не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым», ‒ отмечает издание.

Всего в же в Украине насчитывается восемь человек с состоянием не ниже $1 млрд. Двое из занимают одну строчку ‒ это супруги Александр и Галина Герега, совладельцы сети гипермаркетов «Эпицентр».

Замыкает же список миллиардеров Игорь Коломойский с оценкой состояния в $1 млрд.

В тему: 1 мая 2019 года сообщалось, что проигравший выборы Порошенко уже начал распродавать активы.