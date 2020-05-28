Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 28 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 28 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 5 727 629, смертей ‒ 356 435, а выздоровлений ‒ 2 375 298. В Украине же выявлено 22 382 инфицированных, зарегистрировано 669 смертей и 8 439 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 702 911 (смертей ‒ 100 576), Бразилии ‒ 411 821 (25 598), России ‒ 379 051 (4 142), Великобритании ‒ 268 620 (37 542), Испании ‒ 236 769 (27 118), Италии ‒ 231 139 (33 072), Франции ‒ 183 038 (28 599), Германии ‒ 181 918 (8 463), Индии ‒ 160 310 (4 560), Турции ‒ 159 797 (4 431), Иране ‒ 143 849 (7 627), Перу ‒ 135 905 (3 983), Канаде ‒ 88 996 (6 877), Китае ‒ 84 106 (4 638), Чили ‒ 82 289 (841), Саудовской Аравии ‒ 80 185 (441), Мексике ‒ 78 023 (8 597), Пакистане ‒ 61 227 (1 260), Бельгии ‒ 57 849 (9 388), Катаре ‒ 50 914 (33) и Нидерландах ‒ 46 152 (5 922).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 27 мая 2020 года мы писали, что в Греции стартует всеобщая вакцинация от коронавируса.

А 28 мая 2020 года сообщалось, что Украина прошла пик заболеваемости коронавирусом.