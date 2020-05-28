Общины Донетчины получили на социальные нужды почти 4 миллиарда

Совместные мероприятия с органами местной власти, улучшение обслуживания плательщиков и проведения разъяснительной работы по применению норм налогового законодательства позволило обеспечить за январь-апрель 2020 года поступления от бизнес-сообществ Донецкой области в местные бюджеты в сумме 3 миллиарда 934 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, проведение инвентаризации земли, объектов недвижимости имущества, выплата заработной платы, ликвидация задолженности, соблюдение законодательства об оплате труда — это те направления, где налоговая Донетчины продуктивно действует совместно с органами местного самоуправления.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области Ирины Долозиной, благодаря сотрудничеству налоговой службы с органами местного самоуправления субъекты хозяйствования работают в правовом поле, соблюдая трудового законодательства, а местные бюджеты получают дополнительные поступления.

Как сообщает «Эксперт» Субъекты хозяйствования уплатили за 4 месяца 2020 году до местных бюджетов 2 млрд 938 млн гривен НДФЛ, 344,2 млн. гривен единого налога и 290,1 млн гривен земельного налога.

Наибольшие поступления в местную казну обеспечили плательщики г. Мариуполя — 1,4 млрд. грн., г. Покровск и Покровский район пополнили местные бюджеты на 0,6 млрд. грн, города Краматорск и Славянск — по 0,4 млрд грн соответственно.

«ГУ ГНС в Донецкой области напоминает, что своевременная и полная уплата налогов и сборов в бюджеты — это одна из главных предпосылок финансовой стабильности и благосостояния нашей страны и каждого ее гражданина», — отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, в Донецкой области свои доходы задекларировали уже 74 миллионера